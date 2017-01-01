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    У САП не втрачають надію на суд щодо Насірова в неділю: Ми чекаємо, може суддя приїде

    • Сьогодні, 17:15
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Рішення продовжити засідання в справі щодо запобіжного заходу Насірову має приймати суд

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі сподівається, що що засідання суду щодо справи голови Державної фіскальної служби Романа Насірова зможе продовжитися 5 лютого.

    Про це повідомляє «РБК-Україна».

    «Ми чекаємо, можливо, суддя приїде... Ми сподіваємося. Є закон, його треба виконувати, є Кримінальний процесуальний кодекс. Ми чекаємо на суддю, який може розглянути відвід. Це питання до суду, буде суддя, не буде судді», - заявив прокурор САП Роман Симків.

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    За його словами, у прокуратурі вважають, що є ймовірність появи судді сьогодні.

    Нагадаємо, головуючий суддя Олександр Бобровник заявив, що засідання 5 березня вже не буде.

    Крім того, було оголошено, що заяву адвокатів голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про відвід судді буде розглянуто в понеділок. Засідання суду відбудеться 6 березня в залі Апеляційного суду.

    Як повідомлялося, раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.

    НАБУ закликало суддів Солом'янського райсуду Києва невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову.

    Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

    За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень. Кабмін відсторонив Насірова від посади на час розслідування.

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