Сьогодні Приватбанк здійснює всі операції без обмежень

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Приватбанк

Банкоматна мережа Приватбанку завантажена готівкою, а збої у роботі банкоматів з технічних причин не перевищують 7%

Державний Приватбанк у середу, 21 грудня, здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень. Про це повідомляється в прес-релізі фінустанови.

Як наголошується в повідомленні, банкоматна мережа Приватбанку завантажена готівкою, а збої у роботі банкоматів з технічних причин не перевищують 7%.

Згідно з інформацією банку, 20 грудня було опрацьовано 775 тис. платежів юросіб, підприємців та суб'єктів господарювання. СЕП НБУ працювала до 22:00.

У свою чергу Державна фіскальна служба повідомила, що не стягуватиме штрафів через можливі порушення термінів сплати податків у період 19-20 грудня 2016 року.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

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Джерело: Інтерфакс-Україна