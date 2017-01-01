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    Командувач НАТО в Європі вимагає збільшити кількість військ для стримування Росії

    • Сьогодні, 09:14
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    <span>Командувач НАТО в Європі Кертіс Скапаротті</span>
    Командувач НАТО в Європі Кертіс Скапаротті

    Головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив, що потрібно більше бронетанкових військ, щоб стримувати Росію

    США повинні розмістити більшу кількість військ у країнах Європи для стримування російської агресії. Про це заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті під час виступу в американському Сенаті, повідомляє The Hill.

    Він зауважив, що кількість американських позицій у Європі, серед яких зараз дві бригади бойових груп і одна ротаційна бригада, треба буде збільшувати з часом, адже на російських позиціях знаходиться «не легка, а важка сила».

    «Для того, щоб мати позиції, які є одночасно надійними та у правильному складі, нам потрібно більше бронетанкових військ... щоб переконатися, що у нас є сили достатньо великого розміру, щоб стримувати Росію», - наголосив Скапаротті. 

    Нагадаємо, що Скапаротті ще в березні заявив, що він потребує більшої кількості військ і високотехнологічних засобів спостереження для «протистояння все більш войовничій Росії».
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