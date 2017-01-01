Командувач НАТО в Європі вимагає збільшити кількість військ для стримування Росії

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Командувач НАТО в Європі Кертіс Скапаротті

Головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив, що потрібно більше бронетанкових військ, щоб стримувати Росію

США повинні розмістити більшу кількість військ у країнах Європи для стримування російської агресії. Про це заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті під час виступу в американському Сенаті, повідомляє The Hill.

Він зауважив, що кількість американських позицій у Європі, серед яких зараз дві бригади бойових груп і одна ротаційна бригада, треба буде збільшувати з часом, адже на російських позиціях знаходиться «не легка, а важка сила».

«Для того, щоб мати позиції, які є одночасно надійними та у правильному складі, нам потрібно більше бронетанкових військ... щоб переконатися, що у нас є сили достатньо великого розміру, щоб стримувати Росію», - наголосив Скапаротті.