Командувач НАТО в Європі вимагає збільшити кількість військ для стримування Росії
- Сьогодні, 09:14
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Головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив, що потрібно більше бронетанкових військ, щоб стримувати Росію
США повинні розмістити більшу кількість військ у країнах Європи для стримування російської агресії. Про це заявив головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті під час виступу в американському Сенаті, повідомляє The Hill.
Він зауважив, що кількість американських позицій у Європі, серед яких зараз дві бригади бойових груп і одна ротаційна бригада, треба буде збільшувати з часом, адже на російських позиціях знаходиться «не легка, а важка сила».
«Для того, щоб мати позиції, які є одночасно надійними та у правильному складі, нам потрібно більше бронетанкових військ... щоб переконатися, що у нас є сили достатньо великого розміру, щоб стримувати Росію», - наголосив Скапаротті.Нагадаємо, що Скапаротті ще в березні заявив, що він потребує більшої кількості військ і високотехнологічних засобів спостереження для «протистояння все більш войовничій Росії».