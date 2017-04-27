Коротка пам'ять. Росіяни вже забули про корупцію Медведєва – опитування

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Якщо у березні діяльність глави російського уряду схвалювало 42% опитаних, то у квітні їх стало вже 44%

Рейтинги верхівки російської влади після березневого падіння почали поступово відновлюватися. Показники прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва після обвалу на 10% за минулий місяць показали зростання на 2%, свідчать результати дослідження «Левада-центру».

Якщо у березні його діяльність на посаді глави російського уряду схвалювало 42% опитаних, то у квітні їх стало вже 44%. Натомість кількість тих, хто не схвалює роботу очільника уряду РФ, з 57% знизилась до 54%.

Аналогічна ситуація і з рейтингами схвалення роботи російського уряду. Ще минулого місяця його діяльність схвалювало 43%, у поточному – 46%. Водночас про своє несхвалення у березні заявило 55%, у квітні – 53%.

Як повідомлялося, 26 березня, майже в сотні міст Росії було проведено антикорупційну акцію. Одна з вимог протестів у Росії – розслідувати можливу причетність прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва до корупційних схем.