Коста-Ріка скасувала українцям візи на короткострокові поїздки

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Коста-Ріка

Українці можуть відтепер перебувати у Коста-Ріці до 90 днів без віз

Коста-Ріка з грудня скасувала візи для українців на поїздки до 90 днів. Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.

«Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред'явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше ніж 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки», - йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадують, що при виїзді з території держави має бути сплачено збір у розмірі 29 дол. США, незалежно від типу паспортного документа мандрівника.

Як повідомлялося, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер упевнений, що Євросоюз надасть громадянам України безвізовий режим протягом декількох тижнів.

19 грудня президент Європарламенту Мартін Шульц у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком підтвердив готовність Європейського парламенту завершити всі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу із надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС.