Країни G7 наполягають на усуненні Асада від влади в Сирії

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Зустріч глав МЗС країни Великої сімки

Глави МЗС країн Великої сімки під час зустрічі погодились, що «майбутнє Сирії неможливе з Башаром Асадом»

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) наполягають, що мирне розв'язання воєнного конфлікту в Сирії є неможливим, поки при владі у країні залишається президент Башар Асад. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро у вівторок, 11 квітня, за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 в італійській Луцці.

За його словами, представники Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Японії, Великобританії, Франції, Італії та Канади під час зустрічі погодились, що «майбутнє Сирії неможливе з Башаром Асадом», інформує AFP.

Крім того, французький міністр закликав Росію відмовитись від «лицемірства» у сирійському питанні та працювати з іншими країнами для завершення війни в Сирії. «Країни G7 дуже зрозуміло скажуть Росії, що це лицемірство має припинитися. Вона повинна відверто бути залучена в політичний процес, щоб знайти вихід із ситуації», - заявив Еро, слова якого наводить Reuters.

На думку Еро, обстріл Сполученими Штатами сирійської військової бази відкрив «невелике вікно можливостей» для того, щоб покласти край війні у Сирії. Водночас він зазначив, що учасники зустрічі майже не торкались питання про можливе запровадження Заходом санкцій щодо РФ через Сирію.

У свою чергу, глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що під час зустрічі глави зовнішньополітичних відомств держав G7 висловили свою прихильність політичному врегулюванню у Сирії та погодились щодо необхідності уникнення подальшої ескалації насильства. На його переконання, без участі Росії та Ірану, які є ключовими союзниками Асада, вирішити сирійське питання не вдасться.

Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

Джерело: DW