Ле Пен хоче створити альтернативу Європейському Союзу

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Марін Ле Пен

Нову організацію кандидат в президенти Франції пропонує теж назвати Євросоюзом

Кандидат у президенти Франції від «Національного фронту» Марін Ле Пен запропонувала створити організацію, яка стане альтернативою Європейському Союзу. Про це політик заявила 1 травня, повідомляє місцева газета Le Journal de Saone et Loire.

«Я європейка», - заявила Ле Пен, додавши, що бажає розпаду Європейського Союзу. Але це, як зазначила лідер «Нацфронту», на її думку, необхідно для того, щоб створити нову, аналогічну організацію, яку також «можна було б назвати Євросоюзом».

«Я збираюся почати переговори з цілої низки питань, у тому числі про питання нашої комерційної свободи, а також контролю наших кордонів і єдиної валюти», - пояснила учасниця президентських перегонів у Франції, додавши, що, на її думку, «щоб виграти справу, потрібно, щоб єдина валюта перетворилася в по-справжньому загальну».

Зазначимо, що фаворит президентської гонки Еммануель Макрон припустив, що у Франції може відбутися референдум з виходу із Євросоюзу.

Нагадаємо, всесвітньо відомий французький кінорежисер Люк Бессон закликав співвітчизників проголосувати в другому турі президентських виборів проти шахраїв з партії Марін Ле Пен.

У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

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Джерело: РБК-Україна