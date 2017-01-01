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    Лідер гурту «Чиж&Со» потрапив в «чистилище» «Миротворця»

    • Сьогодні, 07:48
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    <p>Вокаліст &laquo;Чиж&amp;Co&raquo; Сергій Чиграков</p>

    Вокаліст «Чиж&Co» Сергій Чиграков

    Музикант відвідував окупований Крим у вересні 2016 року

    Лідер російської рок-групи «Чиж&Co» Сергій Чиграков потрапив до бази даних українського центру «Миротворець».

    Досьє музиканта розміщене в розділі «Чистилище».

    До бази центру «Миротворець» Чигракова внесли за незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованому Криму у вересні 2016 року. Вокаліст виступав у Сімферополі і Севастополі 29-го та 30 вересня.

    Нагадаємо, у базу сайту «Миротворець» занесенi російські артисти, які порушили закони України. Зокрема, це актор Дмитро Пєвцов, співаки Стас Костюшкін, Діма Білан, Валерій Леонтьєв, Юрій Лоза та багато інших. 

    Наприкінці травня у «чистилище» «Миротворця» потрапили солісти російської групи Іванушки International.

    Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. Декілька дні тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

    У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.

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