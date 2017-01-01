За місяць у Білорусі затримали близько 70 журналістів

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Затримання протестувальників у Мінську

Робочий тиждень у Мінську почався з судів над трьома журналістами

Протягом місяця у Білорусі затримали близько 70 журналістів, серед них і представники іноземних ЗМІ. Про це повідомляє «112 Україна».

При цьому, дозвіл на роботу, акредитація не приймалися правоохоронцями до уваги.

Так, у суботу, 25 березня, під час Дня волі затримали британського журналіста Філіпа Уорвіка, який працює на англомовну службу Міжнародного французького радіо (RFI) і радіостанцію Deutsche Welle. Про це повідомила правозахисна організація «Весна». Після того, як Уорвіка відпустили, журналіст розповів, що його били і не дозволяли зв'язатися з посольством.

У Білорусії переслідування владою журналістів не припиняється ні на день, доповідає телеканал «Белсат». В результаті розгону акції День волі, були затримані співробітники телеканалу в Мінську, Бобруйську, Гомелі.

Робочий тиждень у Мінську також почався з судів над журналістом «Белсат» Олександром Борозенком, Денисом Івашиним з «Информнапалма» і Артемом Сізінцевим з «Радіо Рація».

Нагадаємо, 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

На Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей. Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих протестувальників на вчорашньому мітингу.