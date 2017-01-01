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    Луценко: проблему щодо зняття Януковича з розшуку Інтерполу ми вирішимо

    • Сьогодні, 13:50
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    Віктор Янукович
    Фото: Корреспондент
    Віктор Янукович

    Генпрокурор назвав два варіанти поновлення Януковича у міжнародному розшуку

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, як можуть вирішити проблему зі зняттям колишнього президента України Віктора Януковича з розшуку Інтерполу. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає «Главком».

    Глава ГПУ бачить два шляхи вирішення даної проблеми.

    «Прихильникам Януковича і зрадофілам не варто радіти рішенню Інтерполу про зняття з розшуку Януковича, Онищенка, Клюєва. Цю проблему ми вирішимо. Або переконаємо Печерський суд прийняти рішення відповідно до вимог нового керівництва Інтерполу. Або отримаємо в суді вирок і оголосимо віп-втікачів у розшук для відбування покарання», - підкреслив Луценко.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка. 

    Раніше Інтерпол зняв з розшуку екс-президента Януковича,  Олександра Януковича, колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва,  депутата Олександра Онищенка та екс-міністра енергетики  Едуарда Ставицького.

    Сьогодні Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді до 18 травня. 

    Юрій Луценко Генпрокурор Віктор Янукович суд
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