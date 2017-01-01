В останньому інтерв'ю Вороненков озвучив обставини своєї смерті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я – громадянин України, хто і як може мене зараз підставити?

У своєму останньому інтерв’ю екс-депутат Держдуми Денис Вороненков озвучив обставини своєї смерті.

«На російських центральних телеканалах кричать: мовляв, потрібно обміняти Вороненкова на Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру. Люди в Росії з’їхали з глузду, вони нездорові», – сказав він.

На запитання журналіста видання «Гордон» про те, хто з боку нашої держави виступив гарантом, що він зможете безпечно перебувати на території України, Вороненков відповів: «Ну який може бути гарант, у чому? Я громадянин України, хто і як може мене зараз підставити?.. Мені не потрібні ніякі гарантії. В Україні, на відміну від інших країн пострадянського простору, працюють демократичні закони».

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.