В останньому інтерв'ю Вороненков озвучив обставини своєї смерті
- Сьогодні, 13:09
-
Розсилка
Я – громадянин України, хто і як може мене зараз підставити?
У своєму останньому інтерв’ю екс-депутат Держдуми Денис Вороненков озвучив обставини своєї смерті.
«На російських центральних телеканалах кричать: мовляв, потрібно обміняти Вороненкова на Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру. Люди в Росії з’їхали з глузду, вони нездорові», – сказав він.
На запитання журналіста видання «Гордон» про те, хто з боку нашої держави виступив гарантом, що він зможете безпечно перебувати на території України, Вороненков відповів: «Ну який може бути гарант, у чому? Я громадянин України, хто і як може мене зараз підставити?.. Мені не потрібні ніякі гарантії. В Україні, на відміну від інших країн пострадянського простору, працюють демократичні закони».
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.
Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.