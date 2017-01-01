Лукашенко звинуватив західні спецслужби та «п'яту колону» в нагнітанні обстановки в Білорусі

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Олександр Лукашенко

Президент Білорусі зокрема згадав про спробу прориву на джипі через українсько-білоруський кордон

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує опозицію і західні спецслужби в спробах нагнітання обстановки в країні.

З такою заявою він виступив 20 березня на доповіді щодо спільного стратегічного навчання збройних сил Білорусії та Росії «Захід-2017», повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, його хвилюють спроби нагнітати обстановку всередині Білорусії та вести проти неї відповідні дії.

«Мається на увазі спроба нашої «п'ятої колони», за підтримки західних фондів та керівництві західними спецслужбами наших відморозків, які втекли за кордон, спроба нагнітати ситуацію в Білорусі», - заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що на державному кордоні періодично фіксуються спроби провезти зброю та інші небезпечні предмети й матеріали.

Лукашенко згадав два випадки: спроба прориву на джипі через українсько-білоруський кордон і сувенірну гранату, знайдену на білорусько-польському кордоні та наповнену білим порошком.

Лукашенко також зауважив, що на борту літака, що слідував транзитом через Білорусь з Вірменії в одну з європейських країн, виявили радіоактивні речовини.

Раніше державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що вночі 20 березня «на в’їзд у Республіку Білорусь з України була здійснена спроба прориву через державний кордону у пункті пропуску «Олександрівка» автомобіля марки Jeep». Зазначалося, що автівка збила шлагбаум та здійснила спробу прориву в глибину території Білорусі.

Натомість у Держприкордонслужбі заявили, що інформація білоруських прикордонників про спробу прориву через білоруський пункт пропуску «Олександрівка» автомобіля з України не відповідає дійсності: даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані на виїзд не перетинав.