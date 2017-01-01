Макрон і Ле Пен проголосували на виборах президента Франції

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Вибори у Франції

Еммануель Макрон прийшов голосувати разом з дружиною

Кандидати у президенти Франції Еммануель Макрон та Марін Ле Пен сьогодні вранці проголосували на своїх виборчих дільницях. Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон голосував у невеликому містечку Ле Туке в департаменті Па-де-Кале, де розташований будинок його дружини. Перш ніж йти голосувати, кандидат довго вітав натовп, що зібрався перед його будинком.

Еммануель Макрон прийшов голосувати разом з дружиною

Після голосування Макрон відправиться в свій передвиборчий штаб у Парижі, де чекатиме на результати. У разі перемоги він вирішив зібрати своїх прихильників перед знаменитою скляною пірамідою Лувру.

Марін Ле Пен також голосувала в департаменті Па-де-Кале, але в містечку Енен-Бомон. Пізніше вона також відправиться до Парижа, де чекатиме на оголошення результатів.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Джерело: Європейська правда