  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)

    • Сьогодні, 16:00
    • Розсилка
    Міністр молоді і спорту прийшов до суду підтримати Миколу Мариненка
    Міністр молоді і спорту прийшов до суду підтримати Миколу Мариненка

    Оприлюднені перші фото Мартиненка з суду

    Сьогодні, 21 квітня Солом'янський суд починає розглядати справу за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку.

    Як  повідомляє кореспондент «Главкому» біля суду у робочий час зібралося чимало нардепів, переважно із фракції «Народного фронту». Зокрема, були помічені у «групі підтримки» під судом: Георгій  Логвінський, Леонід Ємець, Микола Княжицький. Також зібралися міністри: Володимир Омелян, Лілія Гриневич, Ігор Жданов.

    Відомо, що міністри і народні депутати, які сьогодні прийшли до суду, написали заяви на ім'я судді про взяття на поруки Миколи Мартиненка.

    Засідання суду у справі Мартиненка призначили на 16:30. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)
    Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)

    Також до суду приїхав екс-нардеп Микола Мартиненко. Біля будівлі він зупинився та мав розмову з Віктором Пинзеником. 

    18042820_1328640703891696_690996629_o_02

    Після розмови Мартиненко повернувся у білий Merseedes, який видно на фото. Наразі він перебуває в машині, очікуючи на початок засідання суду. 

    Відомо, що справу розглядає суддя Олександр Бобровник, який слухав справу Романа Насірова. 

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання»

    Читайте також
    суд депутати НАБУ Микола Мартиненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ