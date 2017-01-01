Депутати і міністри у робочий час прийшли до суду підтримати Мартиненка (оновлено)

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Міністр молоді і спорту прийшов до суду підтримати Миколу Мариненка

Оприлюднені перші фото Мартиненка з суду

Сьогодні, 21 квітня Солом'янський суд починає розглядати справу за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку.

Як повідомляє кореспондент «Главкому» біля суду у робочий час зібралося чимало нардепів, переважно із фракції «Народного фронту». Зокрема, були помічені у «групі підтримки» під судом: Георгій Логвінський, Леонід Ємець, Микола Княжицький. Також зібралися міністри: Володимир Омелян, Лілія Гриневич, Ігор Жданов.

Відомо, що міністри і народні депутати, які сьогодні прийшли до суду, написали заяви на ім'я судді про взяття на поруки Миколи Мартиненка.

Засідання суду у справі Мартиненка призначили на 16:30.

Також до суду приїхав екс-нардеп Микола Мартиненко. Біля будівлі він зупинився та мав розмову з Віктором Пинзеником.

Після розмови Мартиненко повернувся у білий Merseedes, який видно на фото. Наразі він перебуває в машині, очікуючи на початок засідання суду.

Відомо, що справу розглядає суддя Олександр Бобровник, який слухав справу Романа Насірова.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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