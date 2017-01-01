Прокуратура проситиме для Мартиненка 300 млн грн застави

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Микола Мартиненко

Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу Мартиненку у вигляді тримання під вартою 60 діб

Прокуратура проситиме для затриманого екс-нардепа Миколи Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн. Про це журналістам розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Вчора була оголошена підозра (Мартиненку. - Ред.). Сьогодні вже погоджене прокурорами клопотання про обрання запобіжного заходу. Будемо просити суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб», - повідомив він.

За його словами, альтернативою запобіжного заходу може бути застава у сумі 300 млн грн.

Холодницький очікує, що суд обере запобіжний захід сьогодні.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оприлюднив повідомлення про підозру колишньому нардепу.

Ймовірніше всього, вранці 21 квітня запобіжний захід Мартиненку обиратиме Солом’янський суд міста Києва.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

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Джерело: Еспресо ТВ