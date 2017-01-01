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    Україна виконала всі вимоги МВФ, - Меркель

    • Сьогодні, 16:22
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    Порошенко запросив Меркель відвідати Україну

    Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала економічні реформи в Україні, зазначивши, що Україна виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду. Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком.

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    «Я вітаю реформи, які зараз проводяться в Україні. Зараз непрості обмеження з боку МВФ. Україна поки що виконала всі вимоги, і ми підтримуємо і вітаємо кроки до реформування економічного і всебічного реформування Української держави», — зазначила Меркель.

    Нагадаємо, Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

    Президент України також під час спільного брифінгу з Меркель заявив, що Україна залишається відданою Мінським домовленостям, яким немає жодної альтернативи. 

    Порошенко і  Меркель під час брифінгу  зробили  спільну заяву для ЗМІ:

    «Партнерство Німеччини та України досягло безпрецедентного рівня довіри. Це наша десята зустріч з Федеральним канцлером Німечинни.

    Серед важливих тем нашої десятої зустрічі з Ангелою Меркель - імплементація Мінських домовленостей, зміцнення енергетичної солідарності між Україною та Німеччиною, збільшення інвестицій в Україну.

    Вдячний Німеччині за всебічну допомогу та запрошую Пані Федерального канцлера відвідати Україну з офіційним візитом у будь-який зручний для неї час», - повідомив  Порошенко у своєму Фейсбук. 


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