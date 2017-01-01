Міністр Омелян: якби у мене не було підтримки, мене б уже десь з бетоном мішали

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Володимир Омелян

Міністр інфраструктури стверджує, що йому допомагає підтримка Яценюка

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що саме підтримка «Народного фронту», за квотою якого він обійняв посаду міністра, та персонально лідера партії Арсенія Яценюка допомагає йому у конфліктних ситуаціях після гучних заяв.

Про це Омелян розповів в інтерв’ю «Главкому».

Міністр стверджує, що у нього з екс-прем’єром Яценюком досі нормальні відносини.

«Взаємини у нас нормальні – як між лідером партії та міністром, делегованим від партії до уряду. Зокрема, під час останнього засідання фракції Яценюк чітко сказав, що він стурбований ситуацією в «Укрзалізниці», випадками корупції, про які він теж чув, і в цьому він мене підтримує. Я думаю, що якби у мене не було цієї підтримки, мене б уже десь з бетоном мішали в якомусь віддаленому районі Києва», - сказав Омелян.

Також міністр інфраструктури пояснив, чому «Народний фронт» не виступив на його захист у конфлікті з діючим прем’єр-міністром Гройсманом.

«Я думаю, що ця пауза була пов’язана з тим, що інцидент стався під час парламентського затишшя. На першому ж засіданні фракції, яке було в пленарний тиждень, я виступив, повідомив про те, що діється в «Укрзалізниці», про факти корупції, з якими я звернувся до правоохоронних органів. Підтримка «Народного фронту» є, партія теж хоче розібратися, теж незадоволена ситуацією, в яку завів «Укрзалізницю» менеджмент, і я сподіваюсь, що це ще буде публічно озвучено», - заявив політик.

Водночас про взаємини з Володимиром Гройсманом міністр інфраструктури говорить доволі стримано, додаючи, що інколи йому не сприяють у роботі.

«Я є міністром з його уряду. Що успішніший кожен окремий міністр, то успішнішою є діяльність уряду. Я просто хочу, щоб мені максимально сприяли в роботі. Інколи, як мені здається, цього немає», - резюмував Омелян.

Нагадаємо, міністр інфраструктури також розповідав, що з «Укрзалізниці» щороку виводиться близько півмільярда доларів.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Омеляна «Главкому».