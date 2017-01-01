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    Минулого року вандали завдали «Укрзалізниці» понад мільйон гривень збитків

    • Сьогодні, 06:56
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    За останній тиждень вже зафіксовано чотири факти вандалізму

    В 2016 році вандали втручалися в роботу приміського залізничного транспорту 70 разів, завдавши галузі збитків на понад один мільйон гривень.

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    Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    Зазначається, що найбільш поширеними були крадіжки сидінь, дверей туалетів і биття скла вагонів.

    Впродовж останнього тижня вже сталося чотири випадки розбиття вікон у вагонах поїздів.

    «Так, 8 березня поблизу Білозір’я Черкаської області сторонні особи розбили три вікна у вагонах поїзда № 6071 сполученням Черкаси – ім.Т.Шевченка. Того ж дня о 23:24 на станції Борщагівка-Технічна в Києві вандали розфарбували два вагони приміського електропоїзда», - звітують в «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили у Києві багатомільйонну схему розкрадання майна працівниками Південно-Західної залізниці.

    Щодня зі складів пасажирської станції ділки вивозили майже дві тонни дизельного пального. Місячні втрати залізниці, за висновками профільних експертів, становили один мільйон гривень

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