Мирослава Гонгадзе: вибірковий підхід Порошенка веде країну до хаосу

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Фото: Думская Петро Порошенко

Журналістка переконана, що питання одержання і позбавлення громадянства репатріантів має бути унормоване законодавчо

Президент України Петро Порошенко діє вибірково у питанні надання і позбавлення громадянства представників української діаспори, які погодились працювати в українському уряді після Революції Гідності. У цьому впевнена журналіст Мирослава Гонгадзе.

За її словами, тим самим глава української держави веде країну до хаосу.

«Коли президент роздавав громадянство після революції і призначав нових громадян на посади, я писала, що це вибіркове застосування закону і не зовсім відповідає процедурам. Писала, що люди, які отримують таке громадянство або ідуть на державні посади в Україні, маючи інше, роблять себе вразливими. Тепер таким же шляхом, згідно закону, але знову з вибірковим застосуванням, ці громадяни це громадянство втрачають. … Вибіркове застосування закону є недопустимим і веде до хаосу. Яку країну будуємо панове керівники країни?», - написала вона у Facebook.

Гонгадзе впевнена, що питання одержання і позбавлення громадянства репатріантів має бути унормоване законодавчо.

«Закон про громадянство з внесенням змін до Конституції або єдиний для всіх, або його нема, і діє беззаконня, або має бути змінений», - додала вона.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства не лише народного депутата Андрія Артеменка, а й депутата Одеської міської ради Олександра Боровика.

Нагадаємо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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