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    Міжнародний суд ООН оприлюднив текст позову України проти РФ

    • Сьогодні, 19:39
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    Міжнародний суд ООН
    Міжнародний суд ООН

    Документ налічує 45 сторінок

    Міжнародний суд ООН оприлюднив позов України проти Росії, поданий 16 січня. Текст документу на 45 сторінках опубліковано на веб-сайті суду.

    Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 

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    У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.

    Пізніше було оприлюднено деталі позову України. Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади.

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