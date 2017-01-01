Міжнародний суд ООН оприлюднив текст позову України проти РФ

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Міжнародний суд ООН

Документ налічує 45 сторінок

Міжнародний суд ООН оприлюднив позов України проти Росії, поданий 16 січня. Текст документу на 45 сторінках опубліковано на веб-сайті суду.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.

Пізніше було оприлюднено деталі позову України. Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади.