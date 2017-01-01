Москаль про сепаратизм на Закарпатті: Ну, хто вам таку х*ню сказав?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Закарпатті сьогодні використовуються окрім української, - угорська, словацька, чеська, польська, румунська і ромська мови

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв’ю «Главкому» спростував інформацію про те, що угорська громада в Закарпатті вимагає преференцій, автономії і закону про захист угорської мови.

«Та ну слухайте, хто вам цю х**ню сказав? Плюньте йому в очі. Яку автономію, хто що вимагає? Сьогодні це питання ніхто не порушує, жодна меншина. Про це говорять лише дебіли від політики, яким я рота не можу затулити», - заявив глава Закарпатської ОДА.

Втім, він також зазначив щодо мовного питання: «Ми вже мали закон Ківалова-Колесніченка. Згадаймо, чим це все закінчилось. Закінчилось це воєнними діями, окупацією Криму, Донбасу і так далі».

«Я розумію, що наближаються вибори і кожен хоче рвати на собі вишивану сорочку і доводити, що він – більший патріот, а той, хто це не підтримує, – сепаратист. Але треба звернутися до Конституції. Є чітка конституційна норма: державна мова – українська. Та в Конституції також написано, що держава гарантує вільне використання російської мови та мов національних меншин. Верховна Рада ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Тобто ми взяли під державний захист мови.

Москаль додав, що лише в Закарпатті сьогодні використовуються угорська, словацька, чеська, польська, румунська, ромська. Вони всі перебувають під захистом і можуть вільно використовуватися в освіті, культурі, в засобах масової інформації, в економічних процесах, у транскордонній співпраці. Ніхто не може заборонити закарпатцям слухати румунське радіо або дивитись угорське, польське, словацьке чи чеське телебачення.

«Отим ура-патріотам, які це все написали, треба було б подивитися, що міжнародно-правові договори, ратифіковані Верховною Радою, є складовою частиною українського законодавства. То про що ми сьогодні сперечаємося? Школи з румунською, угорською, словацькою та іншими мовами навчання були ще за Радянського Союзу. Це не ноу-хау, яке придумала Україна зі здобуттям незалежності», - підкреслив Москаль.