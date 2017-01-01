Москаль про блокаду на Донбасі: Або ми воюємо, або ми торгуємо

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Екс-глава Луганської обладміністрації вважає, що нинішнє блокування Донбасу спровокували дії влади

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в інтерв’ю «Главкому» прокоментував заяву заступника міністра з окупованих територій Георгія Туки, який назвав спроби економічної блокади Донбасу незаконними і недоцільними. Москаль упевнений: щоб не було блокування, не треба було давати приводу.

«Привід дала сама держава. Я розумію, що є вугілля, яке треба возити, що шахти ДТЕК (Рината Ахметова), зареєстровані в Сєверодонецьку (зараз адміністративний центр Луганської області. – «Главком»), платять усі податки... Мені як керівнику це зрозуміло. ТЕЦ у Щасті працює на вугіллі, яке у Свердловську і Ровеньках (окуповані міста. – «Главком») добувається. Але що робити? Це має бути вирішено на вищому рівні в Києві, а не в Луганську», – вважає Москаль.

«Мені стільки разів висловлювали незадоволення моєю позицією (за часів роботи в Луганській області. – «Главком»). Казали: от ви не розумієте. Так, я не розумію. Бо я розумію одне: або ми воюємо, або ми торгуємо. Одне з двох: ми маємо вибрати і на тому поставити крапку. Не можемо ми вдень торгувати, а вночі відкривати вогонь», – наголосив колишній очільник Луганської обладміністрації.

Москаль зазначив, що така ситуація у людей викликає ненормальні почуття. Коли, мовляв, наводяться якісь наче правильні доводи, але вони не можуть бути сприйняті людьми, в чиїх населених пунктах уже були похорони.

«Там це сприймається так: наш син чи наш батько загинув за Україну, а ви подивіться, що за його спиною робиться... Вважаю, має бути створено урядову комісію, яка чітко визначить, хто давав який дозвіл, визначить усі ці питання», – додав Москаль.

Нагадаємо, після того, як 25 січня активісти, які називають себе ветеранами добровольчих батальйонів АТО, оголосили блокаду тимчасово окупованих територій, було перекрито залізничну колію, якою надходило вугілля та ТЕЦ у місті Щастя. Електростанція забезпечує електроенергією Луганську область. Георгій Тука заявив, що через такі дії під загрозою перебуває забезпечення електроенергією всього регіону.