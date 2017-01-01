МВС обіцяє розслідувати заворушення в Дніпрі до 10 червня

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Сутички в Дніпрі, 9 травня 2017 року

До 10 червня службове розслідування на 100% буде завершено, запевняють у силовому відомств

У Міністерстві внутрішніх справ України пообіцяли завершити службове розслідування дій поліції під час заворушень 9 травня у Дніпрі не пізніше як до 10 червня.

Як сказав в ефірі телеканалу «112 Україна» директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, «службове розслідування завершиться протягом цього місяця, до 10 червня воно на 100% буде завершено, і, думаю, воно дасть відповіді на всі питання».

Але, додав речник МВС, попередній аналіз говорить про як мінімум непрофесійні дії, умисні або неумисні, або бездіяльність із боку декого з працівників поліції.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.

Депутати вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Поліція встановила 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку у Дніпрі 9 травня 2017 року.