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МВС оприлюднить висновки розслідування щодо дій поліції Дніпра 9 травня

9 червня буде дано звіт у будівлі обласної поліції щодо дій всіх співробітників поліції під час побиття ветеранів АТО

Висновки розслідування щодо дій поліції Дніпра під час масових заходів до Дня Перемоги будуть оприлюднені 9 червня поточного року.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко.

«Все записано, всі будуть допитані. Будуть допитані всі співробітники поліції, які є на відеозаписі. Розслідування буде проведено, винні будуть покарані, і ми домовилися з громадськими діячами, з активістами, з потерпілими, що 9 червня буде дано звіт у будівлі обласної поліції щодо всіх співробітників поліції, «тітушок», - зазначив він.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Як стало відомо сьогодні, поліцію Дніпропетровщини очолив Віталій Глуховеря.

Як повідомляв «Главком», новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти.

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Джерело: 112 Україна