МЗС Туреччини: політика інтеграції в ЄС залишиться пріоритетом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору, зазначив Чавушоглу

Політика інтеграції в Європейський союз залишиться стратегічним пріоритетом Туреччини. Цю думку зі сторінок видання Le Figaro висловив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство «Анадолу».

Глава дипломатії зазначив, що тема відносин Туреччини з Євросоюзом залишається однією з основних тем обговорень європейських ЗМІ.

На думку Чавушоглу, ряд висловлювань, озвучуваних в Європі, викликають стурбованість Анкари.

«Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору. Однак ряд країн ЄС створюють штучні перешкоди на шляху відкриття нових пунктів переговорного досьє щодо вступу Туреччини в Євросоюз. Тобто Анкара готова до діалогу. Сторона, яка затягує процес – Євросоюз», - підкреслив глава дипломатії.

Чавушоглу висловив також здивування у зв'язку з тим, що висловлювання Анкари щодо невиконання зобов'язань країн ЄС, зустрічають критику європейської сторони.

Він заявив,що завдяки Туреччині потік нелегальних біженців з Сирії, Іраку та інших країн в країни ЄС знизився до мінімуму.

Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Читайте також: Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган