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    МЗС Туреччини: політика інтеграції в ЄС залишиться пріоритетом

    • Сьогодні, 05:44
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    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу
    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

    Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору, зазначив Чавушоглу

    Політика інтеграції в Європейський союз залишиться стратегічним пріоритетом Туреччини. Цю думку зі сторінок видання Le Figaro висловив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство «Анадолу».

    Глава дипломатії зазначив, що тема відносин Туреччини з Євросоюзом залишається однією з основних тем обговорень європейських ЗМІ.

    На думку Чавушоглу, ряд висловлювань, озвучуваних в Європі, викликають стурбованість Анкари.

    «Туреччина виконує критерії Маастрихтського договору. Однак ряд країн ЄС створюють штучні перешкоди на шляху відкриття нових пунктів переговорного досьє щодо вступу Туреччини в Євросоюз. Тобто Анкара готова до діалогу. Сторона, яка затягує процес – Євросоюз», - підкреслив глава дипломатії.

    Чавушоглу висловив також здивування у зв'язку з тим, що висловлювання Анкари щодо невиконання зобов'язань країн ЄС, зустрічають критику європейської сторони.

    Він заявив,що завдяки Туреччині потік нелегальних біженців з Сирії, Іраку та інших країн в країни ЄС знизився до мінімуму.

    Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

    Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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    Туреччина МЗС ЄС ЗМІ Євросоюз політика Анкара
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