На Дніпропетровщині розблокували дороги державного значення

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Фото: РБК Негода на Дніпропетровщині.

В області частково зняли заборону на рух транспорту

У Дніпропетровській області частково зняли заборону на рух транспорту дорогами державного значення, введену у результаті негоди в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби«Укравтодору» у Facebook.

Зокрема мова йде про те, що зняті всі обмеження руху на ділянках автомобільних доріг державного значення:

М-29 Харків-Красноград-Перещепине - /М-18/, км128 - км157; М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 147+600 - км 228+100; Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя, км 414+000 - км 450+000.

Як повідомляв «Главком», у п’яти областях України через негоду ускладнено рух на дорогах.

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