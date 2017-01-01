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    На Дніпропетровщині розблокували дороги державного значення

    • Сьогодні, 16:07
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    Негода на Дніпропетровщині.
    Фото: РБК
    Негода на Дніпропетровщині.

    В області частково зняли заборону на рух транспорту

    У Дніпропетровській області частково зняли заборону на рух транспорту дорогами державного значення, введену у результаті негоди в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби«Укравтодору» у Facebook.

    Зокрема мова йде про те, що зняті всі обмеження руху на ділянках автомобільних доріг державного значення:

    М-29 Харків-Красноград-Перещепине - /М-18/, км128 - км157; М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 147+600 - км 228+100; Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя, км 414+000 - км 450+000.

    Як повідомляв «Главком», у п’яти областях України через негоду ускладнено рух на дорогах. 

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження.

    У Керчі закрили поромну пераву. 

    прогноз погоди дороги Дніпропетровщина
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