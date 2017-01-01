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    На Донбасі зеків випустили з в’язниць і відправили у війська бойовиків

    • Сьогодні, 14:12
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    <p>Ув&rsquo;язнені</p>

    Ув’язнені

    Відбір кандидатів на дострокове звільнення з місць позбавлення волі здійснено з нагоди святкування 9 травня

    Командування російських військ на Донбасі здійснило відбір кандидатів на дострокове звільнення з місць позбавлення волі з нагоди святкування 9 травня і направить їх у підрозділ бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Командуванням 1 АК для комплектування особовим складом 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти здійснено відбір кандидатів на дострокове звільнення з місць позбавлення волі з нагоди святкування 9 травня», - йдеться в повідомленні.

    За даними розвідки, звільнених одразу буде направлено для заміщення вакантних посад у підрозділах полку, термін їх обов’язкового перебування на військовій службі прирівнюється до строку звільнення з ув’язнення.

    Як повідомлялося, серед бойовиків ходять чутки, що Збройні сили України до кінця року візьмуть під контроль окуповані райони Донбасу. 

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