Відкрито кримінальну справу за фактом блокування дороги на Донеччині

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В'ячеслав Аброськін

За фактом використання поліцією спецзасобів призначено службове розслідування, буде проведено службову перевірку

За фактом блокування автодороги поблизу м. Часів Яр (Донецька обл.) відкрито кримінальне провадження, проводиться також службове розслідування у зв'язку із застосуванням поліцією спецзасобів. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління Нацполіціі в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Співробітники поліції Бахмутського відділу розблокували дорогу. На місці знаходився народний депутат Семен Семенченко, який вів себе зухвало, ображав співробітників поліції, перешкоджав руху автотранспорту. І йому неодноразово на це вказували», - розповів він.

Аброськін підкреслив: «Не дано нікому права блокувати дорогу у воєнний час: ні народному депутату, ні начальнику поліції, ні будь-кому іншому, хто вважає себе доброчесним громадянином України».

За словами Аброськіна, даний факт блокування дороги зафіксовано, внесено в ЄРДР. «Є відповідне кримінальне провадження за статтею про блокування автомагістралей. Думаю, що слідство дасть оцінку діям кожного учасника цієї події», - підкреслив керівник поліції області.

У той же час він повідомив, що за фактом використання поліцією спецзасобів призначено службове розслідування, буде проведено службову перевірку. «Матеріали будуть направлені для прийняття рішення в прокуратуру Донецької області», - додав Аброськін.

«Тих людей, які, прикриваючись мандатами, залякують співробітників поліції, ображають, завдають тілесні ушкодження, змусив би задуматися», - підсумував він.

Нагадаємо, 6 лютого поліцейські Донецької області розблокували автодорогу поблизу м. Часів Яр, яку близько 16:00 того ж дня заблокували невстановлені особи в балаклавах.

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