Відкрито кримінальну справу за фактом блокування дороги на Донеччині
- Сьогодні, 17:20
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За фактом використання поліцією спецзасобів призначено службове розслідування, буде проведено службову перевірку
За фактом блокування автодороги поблизу м. Часів Яр (Донецька обл.) відкрито кримінальне провадження, проводиться також службове розслідування у зв'язку із застосуванням поліцією спецзасобів. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління Нацполіціі в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
«Співробітники поліції Бахмутського відділу розблокували дорогу. На місці знаходився народний депутат Семен Семенченко, який вів себе зухвало, ображав співробітників поліції, перешкоджав руху автотранспорту. І йому неодноразово на це вказували», - розповів він.
Аброськін підкреслив: «Не дано нікому права блокувати дорогу у воєнний час: ні народному депутату, ні начальнику поліції, ні будь-кому іншому, хто вважає себе доброчесним громадянином України».
За словами Аброськіна, даний факт блокування дороги зафіксовано, внесено в ЄРДР. «Є відповідне кримінальне провадження за статтею про блокування автомагістралей. Думаю, що слідство дасть оцінку діям кожного учасника цієї події», - підкреслив керівник поліції області.
У той же час він повідомив, що за фактом використання поліцією спецзасобів призначено службове розслідування, буде проведено службову перевірку. «Матеріали будуть направлені для прийняття рішення в прокуратуру Донецької області», - додав Аброськін.
«Тих людей, які, прикриваючись мандатами, залякують співробітників поліції, ображають, завдають тілесні ушкодження, змусив би задуматися», - підсумував він.
Нагадаємо, 6 лютого поліцейські Донецької області розблокували автодорогу поблизу м. Часів Яр, яку близько 16:00 того ж дня заблокували невстановлені особи в балаклавах.
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