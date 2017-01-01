На Луганщині у двох населених пунктах відновлено водопостачання

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Вода знову подається у штатному режимі у Кадіївці та Первомайську

Сьогодні у Кадіївці та Первомайську на Луганщині відновлено водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«У зв'язку з проведенням ремонтних робіт обсяги поставок води на непідконтрольні території були зменшені з 1 500 до 300 куб. м/год. Станом на 16:53 ремонтні роботи були завершені», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня в результаті масованих нічних обстрілів позицій наших бійців поблизу Золотого, на магістральному трубопроводі, по якому здійснюється водопостачання у напрямку міст Кадіївка та Первомайськ, було пошкоджено компенсатор.

Як повідомляв «Главком», сьогодні після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, коксовім та Донецька фільтрувальна станція. Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.