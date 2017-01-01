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    На Львівщині знову осквернили пам’ятник полякам

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    Пам'ятник полякам у Гуті Пеняцькій
    Пам'ятник полякам у Гуті Пеняцькій

    Пам'ятник залили червоною і чорною фарбами, намалювали червоно-чорні прапори та свастики, а також написали «Смерть ляхам»

    У понеділок, 13 березня, невідомі осквернили пам'ятник розстріляним у 1944 році полякам у селі Гута Пеняцька (Бродівський район, Львівська область). Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

    Пам'ятник залили червоною і чорною фарбами, намалювали червоно-чорні прапори та свастики, а також написали «Смерть ляхам».

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    На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

    Ведеться розслідування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, у січні 2017 року у селі Гута Пеняцька було пошкоджено пам'ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Поліція встановила, що пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій було підірвано.

    Також вандали осквернили меморіальний комплекс «Биківнянські могили». Червоною масляною фарбою вони розмалювали стіни і центральний монумент в українській частині меморіалу, а також польську стіну пам'яті та вхідну конструкцію польського військового кладовища. Домкратом намагалися зруйнувати вхідну стелу на польській частині меморіалу.

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