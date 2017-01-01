На Одещині попрощались із загиблим в АТО морпіхом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похорон бійця

Леонід Галайчук загинув внаслідок розриву ворожої міни

Загиблого в зоні АТО сержанта 36 бригади морської піхоти Леоніда Галайчука (позивний Похмурий) поховали у його рідному селі Обжиле Балтської громади Одеської області. Про це повідомляє «Думская».

Морпіх загинув 17 березня біля села Водяне Волноваського району Донецької області. Він перебував разом з матросом Олексієм Кондратюком з Рівненської області на спостережному посту, в який потрапила мінометна міна. Обидва військовослужбовці загинули.

У 2014-2015 році Галайчук проходив службу у лавах Державної прикордонної служби України, потім перейшов в морську піхоту.

До слова, 20 березня російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. За добу в зоні проведення АТО троє українських військових загинули, дев'ятеро дістали поранення і травми.