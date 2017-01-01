Загострення на Донбасі: троє загиблих, дев’ятеро поранених бійців

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Минулої доби запеклі бої велися на маріупільському напрямку

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 українських військових загинули, 9 отримали поранення і травми.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій на жаль, сили АТО зазнали втрат: троє наших бійців загинули, дев'ятеро зазнали поранень і травм. Здебільшого ці втрати припадають на маріупольський напрямок», – сказав полковник.

Як повідомлялось раніше, 21 березня російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників.

«Главком» повідомляв, що 20 березня загострилася бойова ситуація в зоні АТО на маріупольському напрямку.

У боях поблизу Водяного загинули 2 українських бійця, 7 зазнали поранень.

У штабі АТО повідомили, що 8 російських найманців біля Водяного були вбиті, ще 16 – поранені.

Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного.

У штабі АТО також спростували інформацію, що на Торецькому фенольному заводі перебувають українські військові і техніка ЗСУ.