Яценюк відповів Лаврову: Турбота Росії – це турбота озброєного бандита

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Так звану турботу РФ добре знають всі російські сусіди, наголосив екс-прем’єр

Турбота Росії про устрій сусідніх держав – це турбота добре озброєного бандита про навколишні господарства. Насправді її цікавить одне: розкол України, розшматування на різні частини, підрив її курсу на членство у ЄС і НАТО. Про це написав на свой сторінці у Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

«Відомий спеціаліст з розбудови демократії та виконання домовленостей, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптом вирішив дати Україні поради стосовно децентралізації і дотримання міжнародних зобов’язань», - написав він.

Для України, наголосив Арсеній Яценюк, політика децентралізації влади належить до пріоритетів: «Україна повертається до тих принципів самоврядування і відповідального управління, які притаманні Європі і від яких наша країна була відірвана російським, а згодом радянським авторитаризмом на століття».

За три роки зроблено дуже багато, підкреслив він: на місця передано чималі повноваження і фінансові ресурси. Успішно просувається процес формування відповідальних місцевих громад.

«Але Росію не цікавить така децентралізація. Вони вважають, що найкращий гарант демократії – це танк на вулиці і автоматники на виборчих дільницях. Саме так Росія окупувала Крим і провела незаконний референдум. Саме так окупувала Донбас і хоче провести там вибори», - написав лідер «Народного фронту».

«За їхніми словами, українського народу, його мови і культури немає. А є «единый с Россией» народ, як каже президент Путін, щоб легітимізувати агресію. Тому не варто приховувати вовчий норов під овечою шкірою. Ікла видно усім», - написав Яценюк.

Він наголосив, що Росії треба зайнятися внутрішніми справами – забезпечити дотримання прав людини, подбати про соціальний захист бідних людей, провести реальну децентралізацією, надати справжні, а не декларативні права регіонам, забезпечити рівність прав національних меншин і, «безумовно, пройти складний курс реабілітації від імперіалізму, шовінізму і неподоланного страху перед життям і навколишнім світом»: «Таку Росію радо б вітали усі сусіди».

«Послухайте мудрої поради. І забирайтеся геть з України», - резюмував Яценюк.

Нагадаємо. глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україні потрібно знову повернутися до ідеї децентралізації.