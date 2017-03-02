У НАБУ заявили, що мають достатньо доказів незаконності рішень Насірова у «справі Онищенка»

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Рішення Насірова про розстрочення сплати рентних платежів «Укргазвидобуванню» ухвалені «заднім» числом, зазначили у НАБУ

Заяви нардепів про те, що затримання голови ДФС «вдарило» по економіці країни такі ж безглузді, як і розповсюджені раніше представниками тієї ж політсили твердження, що розслідування корупції на держпідприємствах «зриває» їхню приватизацію. Наголошуємо - усі дії Антикорупційного бюро спрямовані на ліквідацію незаконних схем та зменшення корупційного навантаження на економіку країни та її громадян.

У відповідь на заяви окремих депутатів про те, що через затримання голови ДФС бізнесу перестануть надавати відстрочення за податковими зобов’язаннями, зауважуємо: кримінальне переслідування голови фіскальної служби відбувається не через факт надання розстрочення податків господарюючим суб’єктам, а через відсутність законних підстав для його застосування, що призвело до завдання державі збитків на суму близько 2 мільярдів гривень.

Слідство має докази, що ухвалюючи рішення про надання розстрочки зі сплати рентних платежів трьом компаніям, підконтрольним народному депутату Олександру Онищенку, що діяли за договорами спільної діяльності з державною компанію ПАТ «Укргазвидобування», голова ДФС cвідомо проігнорував низку умов застосування цього інструменту, зафіксованих у нормативних документах.

Зокрема, рішення про розстрочення сплати рентних платежів ухвалені «заднім» числом – без наявних на те обґрунтованих підстав та вже після настання встановлених дат сплати ренти згаданими компаніями. Розстрочення надавалися без погодження з Міністерством фінансів України, хоча їхній термін виходив за межі одного бюджетного року. Крім того, голова ДФС повідомив ПАТ «Укргазвидобування» та Державній службі геології та надр України недостовірну інформацію про відсутність у згаданих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання операторами умов договорів про спільну діяльність в частині сплати до бюджету ренти за користування надрами, що могло б стати підставою для розірвання договорів між ПАТ «Укргазвидобування» та компаніями, задіяними у так званій «газовій схемі Онищенка».

Нагадуємо, що 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову Державної фіскальної служби України та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

16 березня дружина та тесть Насірова внесли за нього грошову заставу, і його було звільнено з-під варти.

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