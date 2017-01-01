Насіров стверджує, що не робив фото на згадку зі співкамерниками

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Насіров назвав цей знімок фотожабою

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заперечує, що робив спільну фотографію із сусідами по камері Лук’янівського СІЗО перед виходом на волю. Про це він заявив у коментарі журналістам після допиту у Національному антикорупційному бюро.

«В мене сьогодні вже запитували про якусь фотографію, яку я навіть не бачив, але фотоапарата в нас у камері точно не було. Я думаю, що це якась фотожаба чи фотомонтаж», - сказав Насіров.

Раніше повідомлялося, що Насіров перед виходом із СІЗО зробив фото на згадку зі співкамерниками.

Як повідомлялося, Насіров сфотографувався на пам'ять із співкамерниками, перед тим як покинути стіни Лук'янівського СІЗО.

16 березня дружина та тесть Насірова внесли за нього грошову заставу, і його було звільнено з-під варти.

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Джерело: Укрінформ