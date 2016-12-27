Набули чинності розширені «кримські» санкції США проти Росії (СПИСОК)

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Під обмеження потрапили два підприємства, розташовані в Криму: Кримські порти і Кримська залізниця, а також 21 юридична особа з Росії

Доповнення до загального списку санкцій Міністерства торгівлі США проти Росії, що включає 23 юридичних особи та їх дочірні підприємства в Росії і Криму, набули чинності у вівторок, 27 грудня.

Це виходить з Федерального реєстру США.

«Бюро промисловості та безпеки (BIS) вносить зміни до Правил експортного адміністрування (EAR), додавши двадцять три організації до Списку Суб'єктів. Двадцять три юридичні особи, які будуть додані до списку організацій, були визначені урядом США як діючі всупереч національній безпеці або зовнішній політиці Сполучених Штатів», - йдеться в документі.

При цьому вказується, що BIS прийняло таке рішення, «щоб забезпечити ефективність існуючих санкцій проти РФ за порушення міжнародного права і ескалацію конфлікту в східній частині України».

Додані підприємства зараховуються до Списку суб'єктів по напряму Росії і Кримського регіону України. Так, під обмеження потрапили два підприємства, розташовані в Криму: Кримські порти і Кримська залізниця, а також 21 юридична особа з Росії:

- Дочірні підприємства Фабрики «Красное знамя» (у переліку – п'ять заводів, акціонерних товариств);

- Дослідницький інститут «Екран»;

- Дослідницька і виробнича компанія ЕлТом;

- Нижньогородський науково-дослідницький інститут радіотехніки;

- Інститут Стройпроект (у списку також шість його філіалів);

- ГОЗ Обухівський завод (Санкт-Петербург);

- Інститут приладобудування – Новосибірський завод Комінтерн;

- Науково-дослідницький інститут авіаційного обладнання (Москва);

- Калузький науково-дослідницький радіо-технологічний інститут (два філіали);

- ТОВ Карст (чотири організації);

- ТОВ РосХімТрейд (Ростов-на-Дону);

- ВАТ Всеросійський інститут радіообладнання (три філілали);

- УПП "Вектор" (два підприємства в Єкатеринбурзі);

- Solid Ltd (Новоросійськ);

- НПО Квант (Великий Новгород);

- Науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе (дві організації в Нижньому Новгороді);

- Державний рязанський завод обладнання (два підприємства);

- Науково-виробниче об'єднання Ліанозовський електромеханічний завод (чотири підприємства в Москві);

- КБ «Связь»;

- ТОВ Транс-Флот (Самара);

- ТОВ Транспетрочарт (Санкт-Петербург).

Рішення про розширення санкцій мінторгівлі США було оприлюднено минулого тижня. При цьому докладний список підприємств, які потрапили під обмеження, не додавався.