Нацбанк минулого року продав пам’ятних монет на 170 мільйонів гривень

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Ця сума двічі перевищує дохід від реалізації монет у порівнянні з 2015 роком

Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За інформацією Нацбанку, ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.

Також повідомляється, що у 2016 році Національний банк України ввів у обіг 47 пам’ятних монет (37 найменувань), з яких: 1 — золота, 15 — срібних, 30 монет з нейзильберу, 1 — біметалева, загальним тиражем 1 млн 155 тис 400 шт.

За кордон реалізовано 55 тисяч 530 пам’ятних та інвестиційних монет на суму 659.8 тис. євро і 250.7 тис. дол. США.

Як повідомляв «Главком», українська пам’ятна монета «Євромайдан» увійшла до фіналу Міжнародного конкурсу «Краща монета року» у номінації «Краще художнє рішення».