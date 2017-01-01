Нацбанк минулого року продав пам’ятних монет на 170 мільйонів гривень
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Ця сума двічі перевищує дохід від реалізації монет у порівнянні з 2015 роком
Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За інформацією Нацбанку, ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.
Також повідомляється, що у 2016 році Національний банк України ввів у обіг 47 пам’ятних монет (37 найменувань), з яких: 1 — золота, 15 — срібних, 30 монет з нейзильберу, 1 — біметалева, загальним тиражем 1 млн 155 тис 400 шт.
За кордон реалізовано 55 тисяч 530 пам’ятних та інвестиційних монет на суму 659.8 тис. євро і 250.7 тис. дол. США.
Як повідомляв «Главком», українська пам’ятна монета «Євромайдан» увійшла до фіналу Міжнародного конкурсу «Краща монета року» у номінації «Краще художнє рішення».