Нацполіція перевіряє факт затримання медсестри в окупованому Донецьку

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До поліції від рідних жінки ніяких заяв та повідомлень на надходило

Інформацію про затримання у окупованому Донецьку медичної сестри військової частини 3057 перевіряють правоохоронці.Обставини події наразі з’ясовуються. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

«До органів Нацполіції в Донецькій області від рідних жінки ніяких заяв та повідомлень на надходило», — йдеться у повідомленні.

Даний факт внесений до журналу Єдиного обліку чергової частини ГУНП в Донецькій області. Проводиться перевірка.

Як повідомили у прес-службі Нацгвардії, в окупованому Донецьку «поліцією» так званої «ДНР» була затримана медична сестра однієї з військових частин Національної гвардії України.

Згодом Національна гвардія України передала інформацію про затриману в Донецьку медсестру центру зі звільнення заручників, що функціонує при Службі безпеки України.