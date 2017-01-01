Нардеп: Вандалізм у Биківні – провокація, спрямована як проти поляків, так і проти українців

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Микола Княжицький

Ясно, що ми маємо шукати злочинців і пояснювати польським партнерам, що це провокація – Княжицький

Осквернення Меморіалу загиблим полякам та українцям у Биківні на Київщині – справа рук російських провокаторів. Про це в коментарі «Главкому» сказав народний депутат, співголова групи міжпарламентських зв’язків з Польщею Микола Княжицький.

«Ми розуміємо, що зацікавлена у цьому Росія. Російські провокатори будуть робити все, щоб нас посварити. Ми розуміємо, що ні ми, ні поляки у цьому не зацікавлені. Сподіваємося, вони це розуміють теж», - зазначив він.

Княжицький також наголосив: у тому, що МЗС Польщі направило ноту в українське зовнішньополітичне відомство з приводу осквернення польських могил, немає нічого страшного.

«Нота - це форма дипломатичного спілкування. Ясно, що ми маємо шукати злочинців і пояснювати польським партнерам, що це провокація, яка направлена однаково як проти поляків, які загинули у Биківні, та і проти українців, які там поховані», - підкреслив нардеп.

Княжицький також запевнив, що українська сторона активно підтримує контакти з Польщею та робить усе можливе, аби переконати колег у тому, що останні випадки вандалізму з могилами поляків – це російські провокації. «Я буду у Польщі на наступному тижні, буду зустрічатися з польськими депутатами в парламенті Польщі. Ми плануємо візит групи дружби у польський парламент у лютому - якраз зараз його готуємо», - розповів він.

Як повідомлялось, минулої ночі невідомі обписали червоною фарбою монумент і стіни на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму на території заповідника «Биківнянські могили».

Нагадаємо, раніше невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитим у 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області. Думку про те, що до акту вандалізму причетний Кремль, раніше висловили народний депутат від БПП, співголова групи дружби Польща-Україна Оксана Юринець, генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур, народний депутат, екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.