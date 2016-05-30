Польща направила ноту Києву щодо спаплюження пам’ятників у Биківні

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На місці події вже працює слідча група і польська сторона очікує на результати її роботи

МЗС Польщі направило ноту в українське зовнішньополітичне відомство з приводу осквернення польських могил на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». У Варшаві пообіцяли «адекватні» кроки після детального з’ясування ситуації.

«Відразу після конференції я розмовлятиму з міністром Ващиковським (глава МЗС Польщі – ред.). Звичайно, наші дії і наші кроки будуть адекватними до цього акту»,- заявила під час прес-конференції у Варшаві глава польського уряду Беата Шидло.

За її словами, насамперед потрібно довідатися, чи «це була провокація, який вона мала характер і як це трапилося». Шидло додала, що ще сьогодні буде офіційна реакція з цього приводу.

Заступник глави МЗС Польщі Ян Дзєдзічак заявив у середу в Сеймі, що польське зовнішньополітичне відомство здійснює кроки щодо з’ясування ситуації навколо осувернення могил у Биківні.

«Ми вимагаємо від української сторони розслідування справи, виявлення і покарання зловмисників»,- підкреслив Дзєдзічак.

За його словами, осквернення пам’ятників у Биківні виявило у середу вранці китайське телебачення, яке готувало відеосюжет про кладовище.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло поінформував в середу РАР, що посольство РП у Києві направило в українське зовнішньополітичне відомство дипломатичну ноту у справі акту вандалізму. Він зазначив, що на місці події вже працює слідча група і польська сторона очікує на результати її роботи.

Нагадаємо, директор Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Богдан Біляшівський повідомив у середу, що невідомі вандали помалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного кладовища. За його словами, в українській та польській частинах кладовища невідомі нанесли написи червоною фарбою. У польській частині є написали «СС Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова. Він додав, що була також спроба зруйнувати ломом вхід до польської частини кладовища, в результаті чого одна колона на вході перехилена, але інша не пошкоджена.

Це вже другий акт вандалізму по відношенню до польських місць пам’яті з початку цього року. Приблизно 8 січня зловмисники зруйнували польський пам’ятник в неіснуючому сьогодні польському селі Гута Пеняцька на Львівщині. Раніше, упродовж 2015-2016 років на півдні Польщі було знищено близько десяти українських місць пам’яті. На переконання українських істориків та експертів, ці злочини по обидва боки кордону є провокаціями проросійських сил з метою внести напругу в польсько-українські відносини.

Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» є найбільшим місцем поховання жертв тоталітарних репресій. За підрахунками істориків, на території вічним сном спочиває близько 100-120 тисяч людей - представники більше 40 національностей, які були закатовані НКВС під час репресій 1936-1941 років. На сьогоднішній день виявлені та опрацьовані СБУ документи, за якими вдалося встановити прізвища 14 тисяч 191 особи.

У вересні 2012 року у Биківні відкрито Польський військовий цвинтар. Там спочивають майже дві тисячі поляків, розстріляних в 1940 році загонами НКВС за наказом Сталіна.

Джерело: Укрінформ