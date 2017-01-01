  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ: стан Насірова погіршився, йому роблять операцію

    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка

    Детективи НАБУ підтвердили, що Насірова хочуть перевезти в інше відділення

    Стан глави ДФС Романа Насірова, який перебуває у лікарні «Феофанія» з інфарктом, погіршився.

    Про це повідомляє «112 Україна» з посиланням на адвоката Романа Насірова.

    За інформацією журналістів, стан Насірова погіршився, йому роблять операцію.

    Детективи НАБУ підтвердили, що Насірова хочуть перевезти в інше відділення.

    Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

    Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

    Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

    Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

    Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконноАнтикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров мав намір  виїхати за кордон. 


    Читайте також
    Роман Насіров лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ