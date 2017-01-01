ЗМІ: стан Насірова погіршився, йому роблять операцію

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Детективи НАБУ підтвердили, що Насірова хочуть перевезти в інше відділення

Стан глави ДФС Романа Насірова, який перебуває у лікарні «Феофанія» з інфарктом, погіршився.

Про це повідомляє «112 Україна» з посиланням на адвоката Романа Насірова.

За інформацією журналістів, стан Насірова погіршився, йому роблять операцію.

Детективи НАБУ підтвердили, що Насірова хочуть перевезти в інше відділення.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.



