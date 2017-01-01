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    Слідчі вимагатимуть звільнення Насірова з ДФС та взяття його під варту

    • Сьогодні, 09:50
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    Представники прокуратури пояснюють, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, заввдав державі збитків на 2 млрд гривень

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

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    Про це повідомляє прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

    «Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання тримання під вартою Голови Державної фіскальної служби та відсторонення його від посади», - наголосили у відомстві.

    Представники прокуратури пояснюють, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку схвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». В результаті, це спричинило державі збитки близько 2 млдр гривень.

    Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

    Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

    Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.


    Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров мав намір  виїхати за кордон. 
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