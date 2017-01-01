Слідчі вимагатимуть звільнення Насірова з ДФС та взяття його під варту

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Представники прокуратури пояснюють, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, заввдав державі збитків на 2 млрд гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Про це повідомляє прес-центр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання тримання під вартою Голови Державної фіскальної служби та відсторонення його від посади», - наголосили у відомстві.

Представники прокуратури пояснюють, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку схвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». В результаті, це спричинило державі збитки близько 2 млдр гривень.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.