В Антикорупційній прокуратурі пояснили, за що Насірову вручили підозру

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Холодницький заявив, що Насіров мав намір виїхати за кордон

Голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову у четвер вручили повідомлення про підозру. Про це йдеться у поширеній заяві САП у Facebook.

«Вчора, 2 березня 2017 року детективи НАБУ на виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили повідомлення про підозру Голові Державної фіскально служби України Роману Насірову. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Насіров, ймовірно, мав намір виїхати за кордон.

«Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. Як тільки розпочалися слідчі дії вчора вдень, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні в Феофанії», - прокоментував керівник САП Назар Холодницький.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення.

Лікарі діагностували інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому вручили підозру.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.