Насіров симулює інфаркт – Ситник

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Роман Насіров

Голова НАБУ зазначив, що його відомство чекає на висновки лікарів щодо стану Насірова, аби вирішити, що робити далі

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров симулює інфаркт. Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Вчора відбулось певне затримання (затримання голови ДФС Романа Насірова. – Ред.), яке супроводжувалось маніпуляціями, симуляціями та провокаціями», - заявив Ситник.

Голова НАБУ зазначив, що його відомство чекає на висновки лікарів щодо стану Насірова для вирішення того, що робити далі.

«Якщо будуть намагання підробити медичні документи, будемо реагувати відповідно до чинного законодавства», - додав Ситник.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.