Насірова захищають 9 адвокатів, - Лисак

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Насіров планує взяти участь у судовому засіданні вранці 6 березня в Апеляційному суді Києва

Відстороненого главу ДФС Романа Насірова захищають 9 адвокатів. Про це журналістам заявив адвокат Насірова Олександр Лисак.

"Олександр Мельник, Ігор Світличний, Костянтин Дорошенко, я, Олександр Лисак, Віктор Петруненко, Ігор Фомін, Кущьменко Андрій, Степанов Ігор, Ігор Черезов", - перерахував Лисак.

За його словами, кожен захисник займається своїм напрямком. Загалом справа Насірова налічує близько 500 томів. Адвокат зазначив, що сторона захисту досі не отримувала матеріалів справи.

Лисак також додав, що Роман Насіров планує взяти участь у судовому засіданні вранці 6 березня в Апеляційному суді Києва (зала №201). Повідомлень з інших джерел про таке засідання у цьому суді немає.

Зазначимо, Роман Насіров дасть добровільну згода перебувати під наглядом детективів НАБУ до тих пір, поки суд не розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання форми запобіжного заходу.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.