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    НАТО планує провести в Україні зустріч Північноатлантичної ради

    • Сьогодні, 14:11
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    <em>Йєнс Столтенберг&nbsp;</em>
    Йєнс Столтенберг 

    Наразі в Альянсі вивчають графік, щоб визначитися з термінами проведення зустрічі

    НАТО вивчає графік, щоб визначитися з термінами можливого проведення засідання Північноатлантичної ради в Україні.

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    Про це повідомив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг під час прес-конференції напередодні міністерського засідання НАТО у Брюсселі.

    «Ми тільки отримали запрошення, щоб провести засідання Північноатлантичної ради в Україні. Ми вивчаємо наш графік, щоб визначитися з термінами. Поки остаточного рішення не прийнято, але ми продовжуємо розглядати це запрошення, щоб здійснити цей візит», - сказав він.

    Нагадаємо, офіційний представник Північноатлантичного альянсу повідомила про різке збільшення обсягу російської пропаганди і дезінформації з моменту анексії Криму і назвала основних розповсюджувачів фейків.

    Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО. 


     

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