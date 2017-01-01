НАТО планує провести в Україні зустріч Північноатлантичної ради

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Йєнс Столтенберг

Наразі в Альянсі вивчають графік, щоб визначитися з термінами проведення зустрічі

НАТО вивчає графік, щоб визначитися з термінами можливого проведення засідання Північноатлантичної ради в Україні.

Про це повідомив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг під час прес-конференції напередодні міністерського засідання НАТО у Брюсселі.

«Ми тільки отримали запрошення, щоб провести засідання Північноатлантичної ради в Україні. Ми вивчаємо наш графік, щоб визначитися з термінами. Поки остаточного рішення не прийнято, але ми продовжуємо розглядати це запрошення, щоб здійснити цей візит», - сказав він.

Нагадаємо, офіційний представник Північноатлантичного альянсу повідомила про різке збільшення обсягу російської пропаганди і дезінформації з моменту анексії Криму і назвала основних розповсюджувачів фейків.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.



