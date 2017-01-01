Новий Верховний суд запрацює на початку літа – Порошенко

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За словами президента, після конкурсу до Верховного суду розпочнеться реорганізація апеляційних судів

Новий Верховний суд має запрацювати вже у травні-червні цього року. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку заявив президент України Петро Порошенко.

«Очікую, що новий Верховний суд запрацює вже у травні-червні», – сказав президент.

Він також додав: «Мусимо за ці весняні місяці проголосувати нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи з чотириланкової до триланкової, чим завершимо процес виконання рекомендацій Ради Європи з цього питання».

За словами глави держави, після конкурсу до Верховного суду розпочнеться реорганізація апеляційних судів.

«Нове законодавство дозволяє брати в конкурсах участь не лише суддям, а й адвокатам та науковцям», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко закликав громадськість звернути увагу на процес формування Верховного суду.

Як повідомлялося сьогодні, призначено в.о. голови Конституційного суду України.