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    Новий Верховний суд запрацює на початку літа – Порошенко

    • Сьогодні, 14:54
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    За словами президента, після конкурсу до Верховного суду розпочнеться реорганізація апеляційних судів

    Новий Верховний суд має запрацювати вже у травні-червні цього року. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку заявив президент України Петро Порошенко.

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    «Очікую, що новий Верховний суд запрацює вже у травні-червні», – сказав президент.

    Він також додав: «Мусимо за ці весняні місяці проголосувати нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи з чотириланкової до триланкової, чим завершимо процес виконання рекомендацій Ради Європи з цього питання».

    За словами глави держави, після конкурсу до Верховного суду розпочнеться реорганізація апеляційних судів.

    «Нове законодавство дозволяє брати в конкурсах участь не лише суддям, а й адвокатам та науковцям», – сказав Порошенко.

    Нагадаємо, раніше Порошенко закликав громадськість звернути увагу на процес формування Верховного суду.

    Як повідомлялося сьогодні, призначено в.о. голови Конституційного суду України.

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