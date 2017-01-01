До Авдіївки прибуло вісім вантажівок допомоги

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Російські бойовики продовжують обстрілювати місто

До Авдіївки, яка з 29 січня знаходиться під масованим обстрілом бойовиків, прибуло вісім вантажівок допомоги. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«До міста прибуло 8 вантажівок допомоги», - написав він.

Жебрівський також повідомив, що вночі, із технічних причин, температура у тепломережах міста трошки впала, але працівникам коксохіму вже вдалось її підняти. Зараз температура теплоносія 35 градусів.

«Вода у місті є, тиску вистачає, щоб підняти воду до 4 поверху багатоповерхівок. Газ у будинках також є», - відзвітував Жебрівський.

Як повідомлялося, цієї ночі в Авдіївці зменшилася кількість обстрілів і було менше залпів.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання і розпочнеться 1 лютого о 8:00. Наразі 170 людей, переважно батьки з дітьми, є в списках на евакуацію.

Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

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