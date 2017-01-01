Вранці бойовики знову штурмували Авдіївку

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Штурм Авдіївки

Противника зупинено, бій триває

Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив», - йдеться в повідомленні.

Штаб АТО інформує, що о сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. «Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється», - повідомляє прес-центр штабу.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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