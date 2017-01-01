У Freedom House розкритикували блокування російських сайтів та соцмереж в Україні

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У правозахисній організації не бачать підстав для рішення про блокування в Україні інтернет-ресурсів

Рішення РНБО про блокування в Україні російських сайтів та соцмереж може обмежити доступ українців до інформації та вільного висловлення думок і переконань, вважає директор українського представництва міжнародної правозахисної організації Freedom House Метью Шааф, передає «Громадське».

«Нас непокоїть таке рішення, що в Україні блокують доступ до медійних ресурсів, сайтів та ЗМІ. Це може призвести до обмеження доступу до інформації, обговорення політичних і соціально важливих питань громадян у плюралістичній медійній сфері», – заявив Шааф.

Директор зазначив, що не бачить підстав для рішення української влади про блокування доступу, зокрема до «Яндексу» та Mail.ru. «У часи, коли українська влада говорить одне, а громадяни, зазвичай, говорять інше — то має бути вільний доступ до усіх думок і позицій. Щоб усі могли робити власні висновки», – підкреслив Шааф.

Нагадаємо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб також йдеться про блокування російських соцмереж.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.